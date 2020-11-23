18 يناير.. النطق بالحكم علي 4 متهمين بقتل فرد أمن بمدينة نصر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت محكمة جنايات مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، جلسة 18 يناير القادم، للنطق بالحكم علي 4 متهمين بقتل فرد أمن واحتجاز آخرين بهدف سرقة مدرسة بمدينة نصر.
كانت المحكمة قررت إحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أيمن بدوي، قيام كل من "محمد محمود كامل محمود"، عاطل، "محمد محمود كامل زيادة"، عاطل، "أحمد عصمت"، مقاول، و"يوسف بدر الدين"، مقاول، بقتل المجني عليه "محمد صالح سنهابي"، عمدًا بدافع السرقة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله مستخدمين سلاحًا ناريًا وذخيرة وأسلحة بيضاء.
وتبين أنهم دلفوا إلى مدرسة خاصة في الليل المظلم، فوقع المجني عليه فريستهم الأولى وحاول مقاومتهم فبادروا بالتعدي عليه وتكميم فمه وتكبيل يديه وتوثيق قدميه والضغط على عنقه مستخدمين قطع من القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا ما ألم به من إصابات أودت بحياته.
وأشار قرار الإحالة إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، فقد سرقوا منقولات مملوكة للمدرسة، بعد أن كبلوا أيدي المجني عليهم وتوثيق قدمهم وتكميم أفواههم وتعدوا عليهم بالضرب محدثين ما ألم بهم من إصابات حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المنقولات.
وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين احتجزوا المجني عليهما "ثابت عبدالقادر"، و"محمود محمد" دون وجه حق، وهددوهما بإزهاق أرواحهما وتعدوا عليهم بالضرب، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال وائل مصطفى، مقدم شرطة، فقال إن تحرياته السرية التي أجراها حول الواقعة دلته على ارتكاب المتهمين واقعة مقتل المتوفي "محمد صالح" وإصابة المجني عليهما الآخرين، وكذلك سرقة المنقولات المبينة بالأوراق.

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