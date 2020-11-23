تكريم أول دفعة لخريجي مدرسة التربية الفكرية بسفاجا والطلبة المتفوقين بالصناعات البحرية (صور)

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كرمت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومدير إدارة سفاجا التعليمية، في احتفالية مدرسة الصناعات البحرية لتكريم المتميزين من القيادات التعليمية،فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.



وأضافت "رئيس المدينة" أن إشراك المدارس الفنية والطلاب في تطوير مدينتهم، يعمل على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم، مؤكدة أن المدينة خطت خطوات كبيرة لربط المدارس بسوق العمل، ليجد الطلاب فرصة للعمل عقب إتمام دراسته من خلال التعليم المزدوج.



كما سلمت المغربي ومنير، الشهادات المصدقة لطلبة الدفعة الأولى من مدرسة التربية الفكرية بسفاجا وتسليمهم شهادات التخرج.



وقدمت رئيس المدينة، التهنئة لهشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومحمود عامر، مدير إدارة سفاجا التعليمية، على تخرج الدفعة الأولى من طلاب المدرسة الفكرية بسفاجا.



وعلى هامش التكريم، تفقدت رئيس المدينة ومرافقيها، المدرسة بالكامل وأثنت على نظافة المدرسة والاهتمام بالطلبة وطريقة رعايتهم، كما وعدت بحل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية.



حضر الحفل هشام منير مدير عام التربية والتعليم، والمهندس على الحرانى مدير عام الأبنية التعليمية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمدينة.