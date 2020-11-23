كشف ملابسات واقعة سرقة 410 ألف جنية من داخل إحدى الشركات بالقاهرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة إستيراد وتجارة الأقمشة-كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى 410 ألف جنيه من داخل المكتب الخاص بالشركة ملكه، وإتهم فى ذلك عامل بالشركة محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" ومقيم بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو فى حقه بالإشتراك مع 3 آخرين "يحملون جنسية أجنبية" - مقيمين بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة وعلمه بإحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك إستغل حيازته مفاتيح الشركة محل عمله، وإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وتوجهوا لمقر الشركة وتمكنوا من الدخول بإستخدام المفتاح حيازته، والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من داخل درج المكتب، ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكن أحدهم، كما تم بإرشادهم ضبط (3 هاتف محمول وجهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن")، أقروا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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