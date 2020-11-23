وزيرة الهجرة تشارك بمعسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين في كندا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

السفيرة نبيلة مكرم في حديثها للأطفال: "ضعوا مصر في قلوبكم وبلدكم في انتظاركم"

شاركت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في دولة كندا عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، وهو المعسكر الذي كان قد بدأ فعالياته يوم السبت الماضي 21 نوفمبر بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة للأطفال، أنها زارت كندا أكثر من مرة، وأنها ستقابلهم في المرات القادمة، وأكدت لهم أهمية التحدث باللغة العربية داخل المنزل والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج، حيث عرض الطلاب صور الأهرامات وعلم مصر وأبو الهول وتوت عنخ آمون، وغيرها من التماثيل والتحف الفرعونية التي تذكرهم بمصر في كل يوم.

وتابعت الوزيرة في حديثها للأطفال المصريين في كندا: "ضعوا مصر في قلوبكم، وبلدكم تحبكم وفي انتظاركم بعد انتهاء جائحة كورونا لتستمتعوا بجو مصر وناسها وحضارتها وتاريخها العريق".

ومن ناحيتهم، أوضح الأطفال أنهم يعتزون بحضارتهم وتاريخهم وأنهم يشتاقون لزيارة مصر قريبا، وأنهم غنوا عددا من الأغاني المصرية الجميلة خلال المعسكر.

وأضاف الأطفال أن زيارتهم لمصر مليئة بالذكريات الجميلة لأهل مصر وشعبها الطيب، وتابع بعضهم أنهم يفتقدون جو مصر الجميل وأنهم سعداء بما يحدث في مصر.

وتناولت فعاليات المعسكر عرضا لعدد من الأغاني التراثية المصرية والتي تفاعل معها الأطفال المشاركين، بالإضافة إلى فقرة بالأزياء المصرية التي تمثل المزيج الثقافي الذي تتمتع به مصر من الجلابية والأزياء البدوية وغيرها.

وفي السياق ذاته، أكد الآباء أن هذه المعسكرات تخلق الشغف لدى أبنائهم بالخارج، وفي كل مرة يحرص الأولاد على القراءة عن مصر ومشاهدة الأعمال المصرية من وقت لآخر، مطالبين بعودة الوزارة لتنظيم زيارات أبناء المصريين بالخارج.

وفي الختام، توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بالشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم، مشددة على أن يحرصوا على التحدث باللغة العربية داخل المنازل؛ حفاظا على الهوية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم مصري"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

https:www.facebook.cometkallem.masry

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ ساعة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

4 أزمات تقضي على برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ يوم

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ حوالي 3 ساعات

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 11 ساعة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

12:29 م

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

11:10 ص

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»