"كم ضحكنا ونجحنا مع بعض"..بهذه الكلمات لطيفة تنعي الموزع الراحل طارق عاكف

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نعت الفنانة لطيفة الموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت لطيفة مجموعة صور جمعتها بالموزع الموسيقى طارق عاكف، وعلقت عليها قائلة :"إنَّا لله إنَّا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعثلى ألحان أسمعها، كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزي نفسي وكل أهلك البقاء لله".



وفي سياق آخر، طرحت لطيفة مؤخرًا أغنية "خليني"، وهي من كلمات ياسين حمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عقب موقع الفيديوهات "يوتيوب ".