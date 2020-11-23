تصريح هام من جامعة أكسفورد بشأن لقاحها المضاد لكورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت جامعة أكسفورد، صباح اليوم الاثنين، أن فعالية لقاح فيروس كورونا، الذي تعمل على إنتاجه تبلغ 70 بالمئة، ويمكن أن تصل إلى 90 بالمئة باستخدام أنظمة جرعات معينة.

 

وفي سياق متصل، قررت السلطات الصحية الروسية، طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا، بسعر أقل من اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودِرنا الأمريكيتين.

 

جاء ذلك تزامنًا مع استعداد صندوق الاستثمار المباشر الروسي للإعلان عن سعر لقاح "سبوتنيك في" الأسبوع المقبل.

 

ووفقًا لمركز جامالي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك، أن سعر جرعة اللقاح سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا.

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن المركز الروسي، أن السعر المعلن لجرعة لقاح شركة فايزر هو 5ر19 دولار أمريكي، بينما طرحت مودرنا سعر الجرعة من 25 إلى 37 دولارا أمريكيا.

 

وقد أكدت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية إيلينا بايبارينا، الجمعة الماضية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد تظهر أن فعاليته عالية للغاية.

 

 

 

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