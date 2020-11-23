مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية في كل مكان، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مواجهات نارية.


حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره أتلانتا الإيطالي.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.


"مباريات الثلاثاء"
رين × تشيلسي.
كراسنودار × إشبيلية.
مانشستر يونايتد × بلدية أسطنبول.
دينامو كييف × برشلونة.
باريس سان جيرمان × لايبزيج.
لاتسيو × زينيت.
بوروسيا دورتموند × كلوب بروج.
يوفنتوس × فرينكفاروسي.
"مباريات الأربعاء"
أولمبياكوس × مانشستر سيتي.
بوروسيا مونشنجلادباخ × شاختار.
أولمبيك مارسيليا × بورتو.
ليفربول × أتلانتا.
ريال مدريد × إنتر ميلان.
بايرن ميونيخ × ريد بول سالزبورج.
أتلتيكو مدريد × لوكوموتيف موسكو.
أياكس أمستردام × ميدتييلاند.

أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 5 ساعات

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان

منذ ساعة و نصف

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

منذ 36 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

01:52 ص

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»