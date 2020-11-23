السبب وراء رحيل محمد النني من ناشئين الأهلي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
فجر ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل محمد النني، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي.


وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا لم أتسبب في رحيل النني ولكن من تسبب في رحيل النني هو عادل عبدالرحمن والجميع يعرف ذلك".


وتابع: "محمد النني لاعب كبير ويمثل مصر في إنجلترا ونتمنى له مزيد من التألق في الفترة المقبلة".


ويذكر أن محمد النني عانى خلال الفترة الماضية من فيروس كورونا.

أخبار تهمك

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ ساعتين و 44 دقيقة

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

منذ 36 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

01:52 ص

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»