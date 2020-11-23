في عيد ميلادها.. آيتن عامر تطلب من الجمهور الدعاء لها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
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طلبت الفنانة آيتن عامر من الجمهور الدعاء لها في عيد ميلادها الـ34، حيث شكرت كل من هنأها بعيد ميلادها قائلة " شكرا لكل الأمنيات الحلوة دي، وربنا يخليكوا ليا، والحمد لله على كل النعم والناس والأخوات والأصحاب اللى بيحبوني وموجودين في حياتي.

وحرصت آيتن عامر على مشاركة جمهورها بصورة من كعكة عيد ميلادها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقة عليا "دعوة حلوة ليا".
 
واحتفلت "عامر" بعيد ميلادها في حفل عائلي صغير بحضور أفراد أسرتها وشقيقتها الكبرى وفاء عامر وابنها وبعض من أصدقائها المقربين، كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي، وقالت أن ابنتها الصغيرة عندما قرأت الاسم على كعكة عيد الميلاد ظنت أن الاحتفال لها باعتبارها تحمل نفس اسم والدتها.

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