_ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: 7116 تقدموا للترشح في مبادرة "كُن سفيرًا" يمثلون 24 محافظة





_ المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة: لجنة تقييم المرشحين تتشكل من عدد من الوزارات المعنية وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين













أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد من تقدموا للترشح في مبادرة "كُن سفيرًا" التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وصل إلى 7116 من الشباب؛ يمثلون 24 محافظة على مستوى الجمهورية.





وقالت السعيد إن المرحلة الحالية هى مرحلة التقييم طبقًا للشروط الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم منصة للتقييم الإلكتروني تراعي مجموعة من الأبعاد المتمثلة في مراعاة الفئات ذوي القدرات الخاصة، النوع الاجتماعي، والتوزيع الجغرافي.





وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معايير مرحلة التقييم تراعي في المرشحين للمبادرة عدة محاور منها مقدار المعرفة بالتنمية المستدامة، ومدى جودة استيفاء البيانات، بالإضافة إلى الخبرات السابقة العلمية والعملية.





من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن مبادرة "كُن سفيرًا" شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب، لافتة إلى أن لجنة التقييم تتشكل من بعض الوزارات المعنية وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين لتقييم طلبات الترشح.





أضافت شريف أن المبادرة تهدف في الأساس إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية الشاملة والمتكاملة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية، موضحة أن من سينطبق عليه كل شروط الترشح؛ سيحصل على برنامج تدريب المدربين TOT، كما سيُمنح كل متدرب شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تؤهلهم ليكونوا سفراء للتنمية المستدامة في مجتمعاتهم.



