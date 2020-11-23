محافظ بني سويف: انتظام التصويت في الإعادة على المقاعد الفردية للنواب ببني سويف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، على انتظام عملية التصويت في الجولة الثانية للإعادة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب التي تعقد على "مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري" ضمن المرحلة الأولى التي تضم 14محافظة، من بينها بني سويف ويتنافس فيها 16 مرشحًا على 8 مقاعد فردية، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة في 481 مركز بإجمالي 692 لجنة فرعية والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول،وذلك في حضور اللواء أ.ح سامي محمد سعد قائد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي وقائد قوات تأمين المحافظة، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والمستشار العسكري للمحافظة.

واطمأن المحافظ على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية،للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول،ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

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