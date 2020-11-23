عاجل.. ارتفاع في اسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات في عدد من البنوك خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين، لأول  مرة منذ فترة طويلة تعرضت فيها لخسائر أمام العملة المحلية.

 

وتراوحت الزيادة في أسعار الدولار  بقيمة بين قرشا إلى قرشين، حيث ارتفع في البنك الأهلي الكويتي ليصل إلى مستويات 15.59 جنيه للشراء و 15.69  جنيه للبيع،  وارتفع في المصرف المتحد  إلى مستويات 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

 

كما زاد في بنك الاسكندرية إلى مستويات 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

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