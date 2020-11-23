اتبع هذه الخطوات للحصول على لقب الموظف المثالي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الموظف اتباعها للحصول على لقب الموظف المثالي وفقا لما نشره indeed، ومنها ما يلي:

اقرأ دليل الموظف جيدًا وقم باتباع سياسات شركتك، لكي تكحون قدوة للموظفين وموظف مثالي جيد.

عليك تدوين الملاحظات والانتباه إلى ما يقوله المديرين واقتراح أفكار بناءة جديدة تعمل على نجاح العمل ومساعدتك في الترقي.

ابذل جهدًا للتحدث بلطف مع الآخرين وتأكد من منح الآخرين فرصة للتحدث،مع ممارسة الاستماع النشط طريقة لإظهار احترامك. 

عليك ايجاد طرق لتحديد أولويات عملك وبذل قصارى جهدك، مع أخذ الوقت الكافي لإكمال المهام أو المشاريع بشكل جيد.

عليك التركيز على مشكلة ما، وإيجاد حلولا حيث يظهر أنك فرد مجتهد.

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