ننشر تفاصيل "الجمعة البيضاء" المقبلة في كفر الشيخ

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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دعت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، التجار وأصحاب المحال العامة والشركات للمشاركة في الجمعة البيضاء يوم 27 نوفمبر، لعمل نسبة خصم على معروضاتهم وكذلك عمل نسبة خصم خلال الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأكدت الغرفة، أنه وفقا لنظام عمل المبادرة، فإن المحلات التجارية الراغبة فى المشاركة ستقوم بالتوجه إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع قبل تخفيضات الأسعار.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

يشار إلى أن المحال التى ستشارك فى تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض تخفيضات الأسعار، وانه من المتوقع أن يشارك العديد من المحلات التجارية بهدف انتعاش حركة المبيعات فى الأسواق، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال دعم ومساندة المواطن.

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