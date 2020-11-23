موعد انضمام علي معلول للأهلي بعد انتهاء معسكر تونس الأخير

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يصل القاهرة ظهر اليوم الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير.


وكان من المفترض أن يصل معلول إلى القاهرة أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، مما دفع إدارة النادي إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لنهائي إفريقيا.


ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس الأحد عقب خوض مرانه علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

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