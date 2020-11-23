بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شوارع بنها

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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدينة بنها، تفقد خلالها أعمال مشروع تطوير شوارع ومداخل مدينة بنها، لدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لتحقيق السيولة المرورية للسيارات ومنع التكدسات.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وإجراء الصيانة اللازمة لكوبري كفر الجزار الحديدي، حيث جرى الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لجسم الكوبري، وإنشاء البلدورة الوسطى، وجاري أعمال إزالة الأتربة تمهيدًا لوضع طبقة أسفلت بقطر 5 سم، حيث شدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة البدء في أعمال الرصف لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وفتح الكوبري أمام السيارات باعتباره محورا مروريا هاما يصعب غلقه.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان آخر الفلل حيث كلف المحافظ المكتب الهندسي القائم على تصميم الميدان بتضييق الجزيرة الوسطى قدر المستطاع وتوسيع الحارات المرورية لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى مراعاة الشكل الجمالي للميدان، كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التصميم واستكمال الإنشاءات فورا، مؤكدًا أنه سيجرى المرور بشكل يومي لدفع الأعمال وسرعة الإنتهاء من المشروع.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد موقف بنها العمومي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، كما قام المحافظ بتوزيع الكمامات علي المواطنين مطالبا بضرورة الإلتزام وإرتداء الكمامة باستمرار.



وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.



وخلال الجولة تابع المحافظ منظومة رفع القمامة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين أمام الموقف وبداخله، وبالشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري.