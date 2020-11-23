الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بحماية المدنيين في تيجراي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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طالبت الأمم المتحدة، السلطات الإثيوبية، بحماية المدنيين، بعد يوم من إمهال رئيس الوزراء أبي أحمد، قوات إقليم تيغراي 72 ساعة للاستسلام قبل شن هجوم عسكري على ميكيلي عاصمة الإقليم.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، اندلع في الرابع من نوفمبر، القتال بين قوات الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي مما أدى إلى فرار أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا كاثرين سوزي، قولها: "إنها تأمل ضمان سلامة وأمن موظفي الإغاثة وحماية أكثر من 525 ألف مدني (غير مقاتلين) يعيشون في ميكيلي.

 

كما طالبت كاثرين سوزي، بحماية كل البنية التحتية المدنية مثل المرافق الصحية والمدارس وشبكات المياه ذات الأهمية المدنية.

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