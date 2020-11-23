طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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قرر رضا عبدالعال مدير المدير الفني لفريق طنطا، الاستغناء عن 4 لاعبين خلال الأيام القليلة الماضية، قبل انطلاق الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

اللاعبون هم، عبدالله شلبي مدافع منتخب السويس، خالد شعبان جناح نادي بوررتو، مصطفى هاني ظهير أيسر جمهورية شبين، بالإضافة إلى حارس مرمى الترسانة محمد يسري.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة الزرقاء، في مباراة ستقام بينهم على ملعب الأخير يوم الاربعاء القادم في تمام الثانية والنصف ظهرآ، ضمن مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني.

وتعاقد نادي طنطا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم البرازيلي ليو، وعبد الروؤف زيكو مهاجم بلدية المحلة، وصالح أحمد، وعلي أبو العلا لاعبا حرس الحدود، ومحمد موسى لاعب الإنتاج الحربي، وإبراهيم رخا لاعب الرجاء وعصام عادل لاعب الشرقية، وهاني أبوالعلا لاعب سموحة، إبراهيم فاضل لاعب بلدية المحلة، إبراهيم الجرايحي حارس بلدية المحلة .

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