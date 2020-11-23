إنذار عاجل لنقابة المهن التمثيلية يطالب باحالة محمد رمضان للتحقيق



وذكر محمود فى إنذاره الموجه لنقيب المهن التمثيلية انه خلال اليومين الفائتين انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى صور تجمع محمد رمضان مع مطرب وفنان اسرائيلى اضافة لحضوره احدى الحفلات الخاصة التى كان يشارك فيها المطرب المذكور ومشاركته له فى الغناء وذلك خلال زيارته لاحدى الدول العربية، مع تعليق لمحمد رمضان على تلك الصور التى تؤكد علمه الكامل بهوية المتواجد معه فى الصورة وجنسيته الاسرائيلية، واشار محمود فى انذاره الى ان تلك الصور والاخبار آثارت غضب واستياء المصريين جميعا لرفضهم الكامل التطبيع مع اسرائيل فى شتى المجالات باعتبارها صادرة من فنان له قاعدة جماهيرية عريضة وانه بتصرفه هذا يسئ لنقابة وطنية عريقة مثل نقابة المهن التمثيلية، واضاف محمود الى ان الفنان المذكور خالف جميع القرارات الصادرة من اتحاد النقابات الفنية بمنع جميع اشكال التطبيع مع اسرائيل.







وطالب محمود فى ختام انذاره الموجه للفنان اشرف زكى لعقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة المهن التمثيلية لاحالة محمد رمضان للتحقيق الفورى فى مخالفته لجميع القرارات الصادرة من نقابة المهن التمثيلية واتحاد النقابات الفنية بمنع التطبيع نهائيا مع اسرائيل وشطبه من جداول المشتغلين بالنقابة.

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا للفنان اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية طالب فيه وبصفة عاجلة بإصدر قرار باحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق الفورى واتخاذ اجراءات تأديبية رادعة ضده وشطبه من النقابة.