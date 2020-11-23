ماسكات لتقشير البشرة في الشتاء.. جربيها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
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إليكِ عزيزي مجموعة من الماسكات لتقشير الوجه في الشتاء، بمواد طبيعية سهلة وبسيطة.

ماسك الترمس المطحون وزيت الزيتون
اخلطي زيت الزيتون مع الترمس المطحون.
ضعي الخليط على بشرتكِ مع الفرك بلطف بحركة دائرية.
اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.
كرري الماسك مرة واحدة بالأسبوع لتنظيف بشرتكِ أولًا بأول.

ماسك القهوة وزيت اللوز وماء الورد
اخلطي ملعقة كبيرة من ماء الورد مع زيت اللوز وملعقة كبيرة من القهوة جيدًا.
ابدئي بتوزيع الخليط على بشرتكِ واتركيه لمدة نصف ساعة.
اغسلي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.
كرري الماسك مرة كل أسبوع لـ تنظيف البشرة.

ماسك السكر البني مع زبدة الشيا ومعلقة صغيرة من الحليب
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتكِ.
اتركي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.
اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافئ، ثم البارد.
كرري الخليط مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة ونظيفة.

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