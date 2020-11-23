غرفة عمليات لمستقبل وطن لتذليل العقبات أمام الناخبين بالفيوم

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غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، تتابع سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة بمقر الحزب كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بأمانات المراكز لتذليل العقبات أمام الناخبين والعمل علي حل المشكلات التى تواجههم وكانت قد بدأت غرفة العمليات اعمالها قبل بداية فتح اللجان فى التاسعة صباحا من خلال التواصل مع أمناء المراكز والقيادات للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير كافة المستلزمات اللوجيستية لجميع مقار المحافظة الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم تضم 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.



حيث تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.

