محافظ قنا: انتظام فتح اللجان أمام الناخبين في موعدها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ط انه تم تجهيز غرفة عمليات المحافظة، بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات، والتي ترأسها حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة، بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام فتح اللجان امام الناخبين قبيل بدء التصويت.



وأكد نائب المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر لرصد اى معوقات والتعامل الفوري مع أي بلاغ بشأن العملية الإنتخابية.




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