جربي زيت الجرجير لشعر صحي ولامع قبل الزفاف

للعروس إليك عزيزتي ماسكات زيت الجرجير لشعر صحي ولامع قبل حفل زفافك لتتألقين بشعر انسيابي ناعم خالي من التقصف في حفل زفافك خلال فصل الشتاء





ماسك زيت الجرجير وزيت الخروع





- 2 ملعقة صغيرة زيت جرجير

- ملعقة صغيرة زيت خروع

- ملعقة كبيرة عسل





اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

ابدئي بتدليك فروة رأسكِ جيدًا بالماسك.

واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر، ثم اشطفي شعركِ بالماء.









ماسك زيت الجرجير والحليب





- 3 ملاعق كبيرة من زيت الجرجير

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ربع كوب من الحليب

- ملعقة مايونيز صغيرة





اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الخليط على شعركِ بالكامل.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على شعرِك.

اغسلي شعركِ بعدها بالماء والشامبو.