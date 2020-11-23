جربي زيت الجرجير لشعر صحي ولامع قبل الزفاف
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
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للعروس إليك عزيزتي ماسكات زيت الجرجير لشعر صحي ولامع قبل حفل زفافك لتتألقين بشعر انسيابي ناعم خالي من التقصف في حفل زفافك خلال فصل الشتاء
ماسك زيت الجرجير وزيت الخروع
- 2 ملعقة صغيرة زيت جرجير
- ملعقة صغيرة زيت خروع
- ملعقة كبيرة عسل
اخلطي المكونات مع بعضها البعض.
ابدئي بتدليك فروة رأسكِ جيدًا بالماسك.
واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر، ثم اشطفي شعركِ بالماء.
ماسك زيت الجرجير والحليب
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الجرجير
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ربع كوب من الحليب
- ملعقة مايونيز صغيرة
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الخليط على شعركِ بالكامل.
اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على شعرِك.
اغسلي شعركِ بعدها بالماء والشامبو.