جربي زيت الجرجير لشعر صحي ولامع قبل الزفاف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
زيت الجرجير
زيت الجرجير
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للعروس إليك عزيزتي ماسكات زيت الجرجير لشعر صحي ولامع قبل حفل زفافك لتتألقين بشعر انسيابي ناعم خالي من التقصف في حفل زفافك خلال فصل الشتاء

ماسك زيت الجرجير وزيت الخروع

- 2 ملعقة صغيرة زيت جرجير
- ملعقة صغيرة زيت خروع
- ملعقة كبيرة عسل

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.
ابدئي بتدليك فروة رأسكِ جيدًا بالماسك.
واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر، ثم اشطفي شعركِ بالماء.


ماسك زيت الجرجير والحليب

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الجرجير
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ربع كوب من الحليب
- ملعقة مايونيز صغيرة

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الخليط على شعركِ بالكامل.
اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على شعرِك.
اغسلي شعركِ بعدها بالماء والشامبو.

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