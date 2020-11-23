توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
ريهام على
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مع بداية اليوم الأول لجولة الإعادة لأنتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر لها اليوم الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر بدء توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، بمحافظة الفيوم، والتى تضم مركزى طامية وسنورس وتشهد لجان الدائرة الثالثة أقبال متوسط من الناخبين منذ بداية فتحها فى التاسعة صباحا ومن المتوقع زيادة اقبال الناخبين على مدار اليوم الاول وبالأخص مع انتهاء مواعيد العمل الرسمية للموظفين.
وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز اطسا، وسنورس وطامية، وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.
حيث تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.
وأكد محافظ الفيوم، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين، مشددًا على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
كما أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.