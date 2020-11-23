توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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مع بداية اليوم الأول لجولة الإعادة لأنتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر لها اليوم الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر بدء توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، بمحافظة الفيوم، والتى تضم مركزى طامية وسنورس وتشهد لجان الدائرة الثالثة أقبال متوسط من الناخبين منذ بداية فتحها فى التاسعة صباحا ومن المتوقع زيادة اقبال الناخبين على مدار اليوم الاول وبالأخص مع انتهاء مواعيد العمل الرسمية للموظفين.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز اطسا، وسنورس وطامية، وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

حيث تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.

وأكد محافظ الفيوم، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين، مشددًا على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.

توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم
توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم
توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم
توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم
توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم
توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم
توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم
توافد الناخبين على اللجان الأنتخابية بالدائرة الثالثة بالفيوم

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