إحدي خريجات البرنامج القومى لمواجهة الشائعات: كل متدرب سيستهدف 300 فرد (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
هدى عبدالرازق
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تحدثت روان سامى، إحدى خريجات الدفعة الأولى من البرنامج القومى لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى، عن البرنامج الذى جرى إطلاقه من قبل وزارة الشباب والرياضية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن البرنامج يتضمن التدريب على كيفية التصدي للشائعات، ثم جزء تدريبى أكبر عن مهارات المتدربين، وكيفية توصيل المعلومة بشكل صحيح للآخرين.

بدورها قالت المهندسة مى الأصفر إحدى خريجات الدفعة الأولى من البرنامج القومى لمواجهة الشائعات، إن البرنامج يستهدف كشف الحقائق ومواجهة الأكاذيب، مشيرة إلى أن كل مدرب سيستهدف 300 شاب وفتاة في الأماكن والمحافظات التابعين لها، موضحًا:"نستهدف في المرحلة الأولى 100 ألف متدرب ومتدربة".

وتنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، البرنامج القومى لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى، للاستفادة من الكوادر الشبابية المتميزة وتوجيه طاقاتهم الإبداعية نحو خدمة مجتمعاتهم المحلية.

وذلك لإعداد المدربين في مجال "مواجهة الشائعات وتأثيرها علي الامن القومى"، وذلك بالاستفادة من خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والامن القومي المنفذة بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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