وسائل إعلام إثيوبية: قوات إقليم تيجراي تدمر مطار مدينة أكسوم

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، نقلًا عن وسائل إعلام إثيوبية، بأن قوات إقليم تيجراي تدمر مطار مدينة أكسوم.

وفي وقت سابق، سيطرت قوات الجيش الوطني الإثيوبي، على بلدة إيداغا هاموس الواقعة على بعد 97 كيلومترا من ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي.

وكتبت لجنة حكومية في إثيوبيا، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "قواتنا الدفاعية سيطرت على بلدة إيداغا هاموس الواقعة على الطريق من آديغرات إلى ميكيلي. قوات الدفاع تتقدم للسيطرة على ميكيلي، وهي الهدف النهائي للعملية".

وقال دبرصيون جبراميكائيل، زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في إثيوبيا، في وقت سابق، إن قوات الإقليم تقف ثابتة في قتالها للقوات الحكومية على الجبهة الجنوبية.

وأضاف عبر رسالة نصية، أن قوات الإقليم تشتبك مع وحدات الجيش الحكومي حول بلدة آديغرات في شمال إقليم تيجراي.

وكانت الحكومة في إثيوبيا، أطلقت حملتها العسكرية في الإقليم أوائل الشهر الجاري، محملة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المعارضة المسؤولية عن مهاجمة قواعد عسكرية للجيش في المنطقة.