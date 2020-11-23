تعرف على موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة المقبلتين بدوري الأبطال

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان، على أرضية ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري.



كما يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره دينامو كييف الأوكراني، يوم غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة برشلونة أمام دينامو كييف، على أرضية ملعب دينامو لوبانوفسكي بالعاصمة الأوكرانية.


ومن المقرر أن تنطلق تلك المباراتين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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