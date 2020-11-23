الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة.. والصغرى 6 (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، إذ سيكون الطقس لطيفا نهارًا وباردًا ليلًا بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكون شبورة مائية صباحا ورياح معتدلا تتحول إلى رياح نشطة على السواحل الشمالية مع وجود أمطار خفيفة على مناطق في الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وتزيد الأمطار وتكون غزيرة على السواحل الشمالية والشرقية في الإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ومطروح، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية: 


القاهرة العظمى 22 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15
مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 13
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 18
دمياط العظمى 22 والصغرى 17
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 14
السويس العظمى 23 والصغرى 15
العريش العظمى 23 والصغرى 14
طابا العظمى 21 والصغرى 16
سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 6
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19
الغردقة العظمى 25 والصغرى 17
الفيوم العظمى 22 والصغرى 14
بني سويف العظمى 23 الصغرى 13

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