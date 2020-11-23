رسمياً .. بتروجت يتعاقد مع "منصور" لاعب سموحة لموسمين

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي وأميرة هاشم
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت على توقيع اللاعب محمود منصور، ظهير أيسر فريق سموحة، لدعم خطوطه، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة القسم الثاني 2020/2021.

وقام اللاعب بإنهاء إجراءات رحيلة عن صفوف سموحة قبل أن يتم قيدة في صفوف النادي البترولي الذي سيلعب له لموسمين قادمين.

يذكر أن محمود منصور صاحب الـ 26 عاما قد لعب من قبل في أندية غزل شبين، ثم أنضم إلى الداخلية، و سموحة قبل أن ينضم لصفوف طنطا على شبيل الإعارة في الموسم الماضي.

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