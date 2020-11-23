قتلى وجرحى فى عملية طعن داخل كنيسة بولاية كاليفورنيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت شرطة مدينة سان خوسيه، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة عدة أشخاص آخرى، في عملية طعن داخل كنيسة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقًا لموقع الحرة.

 

 وكتب عمدة المدينة سام ليكاردو، تغريدة قال فيها: "قلوبنا مع عائلات أفراد المجتمعين اللذين استسلما متأثرين بجروح طعنة في هجوم على كنيسة غريس المعمدانية بوسط المدينة."

 

وتوجه رجال الشرطة، إلى الكنيسة إثر ورود خبر حادث طعن. وأكدت الإدارة الوفيات وقالت إن عدة أشخاص أصيبوا وكانت اصابات بعضهم مهددة للحياة.

 

وقد ألقت الشرطة، القبض على مشتبه به. وأضافت الشرطة أنه لم تكن هناك قداس وقت الطعن، لكن تم إحضار المشردين إلى الكنيسة نظرا لبرودة الطقس.

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