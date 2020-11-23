طريقة تحضير شوربة القرع بالزنجبيل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
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نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير شوربة القرع بالزنجبيل، حيث تحتوي شوبة القرع الصحية بالزنجبيل على التالي:

- 2 عود من الكرفس المفروم جيدا
- معلقة كبيرة من زيت الزيتون ومعلقة كبيرة من الزنجبيل المبشور
- معلقة صغيرة من الثوم والملح والفلفل الاسود
- علبة من القرع مهروسة
- مرق خضار : 3 اكواب

طريقة تحضير شوربة القرع بالزنجبيل
سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة.
أضيفي الكرفس وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يذبل.
أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.
اخلطي القرع المهروس مع المرق وأضيفي المزيج لقدر الكرفس والثوم وحركي حتى يغلي.
خففي النار وتبلي بالملح والفلفل واتركيه لمدة 10 دقائق.
اسكبي الشوربة في أطباق ورشي الشطةحسب الرغبة وقدميها لأفرادأسرتك ساخنة وبالهنا والشفا.

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