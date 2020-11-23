محافظ الإسكندرية يدلي بصوته الانتخابي في الجولة الثانية لانتخابات النواب







وقد شهدت اللجان توافر مظلات ومقاعد انتظار أمام اللجان الفرعية، لراحة الناخبين، وقد شهدت لجان قياس درجات حرارة الناخبين قبل دخول اللجان للتصويت.



وعدد المقاعد التي تجرى عليها جولة الإعادة ١٣ مقعد ل ٢٦ مرشح، عدد اللجان العامة ٥ لجان عدد اللجان الفرعية ألف. و٨٣ لجنة،عدد المراكز المقار الانتخابية ٣٣١ مركز مقر، إجمالي عدد الناخبين ٣مليون و٨١٣ألف و٧٢ ناخب.



وتجري الإعادة بين المرشحين في انتخابات مجلس النواب في محافظة الإسكندرية على جميع الدوائر"أول المنتزه- أول الرمل- سيدي جابر- محرم بك"، عدا دائرة العطارين الذي فاز المرشح"الصافي عبد العال" مرشح حزب مستقبل وطن، والذي يعد فاز بمقعد الدائرة الوحيد.



وأما دائرة الدخيلة فقد فازا المرشحان"رزق راغب ضيف الله،حسين رجب حسين تاعب"، واللذان يعدان مرشحان حزب مستقبل وطن، ويتبقى مقعدان للدائرة.





تجري جولة الإعادة بين المرشحين في انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.



وتقام انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بنى سويف، المنيا، أسيوط،، أسوان، البحر الأحمر.





أدلى صباح اليوم الاثنين محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بصوته الانتخابي في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب في لجنته داخل مدرسة عمر مكرم في منطقة الساعة بشرق المحافظة.وبدأت صباح اليوم الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب في محافظة الإسكندرية عقب فتح أبواب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسط تأمينات مشددة من الشرطة، والتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان.