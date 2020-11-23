أسوان تشهد ختام فاعليات البطولة الدوليه للتجديف وقوفا sup تحت رعاية وزارة الشباب

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أختتمت أمس فاعليات بطولة التجديف وقوفًا على الألواح تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة بجزيرة معبد فيله بأسوان وتنظيم نايل كياك بمشاركة لاعبين من دول روسيا، وبيرو، سويسرا، ومصر المضيفة وذلك خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري.



و تأتي بطولة التجديف على الألواح وقوفًا جزء من سباقات اليوروتور على أن تحتسب نتيجتها ضمن نتائج المتسابقين في أوروبا لموسم 2020/2021





وعلى هامش البطولة أقيم مهرجان تعليمي استعراضي لمجموعة من المبتدئين والهواة في ممارسة رياضة التجديف على الألواح وقوفًا وذلك لنشر اللعبة بمدينة أسوان حيث تتميزت منطقة اقامة الفاعليات بالصخور الجرانيت المميزة للمنطقة مع وجود معبد فيله في خلفية السباق.



أقيمت البطولة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وتأتي البطولة ضمن مجموعة من البطولات والأحداث الرياضية المستحدثه التي تنظمها وترعاها وزارة الشباب والرياضة ممثله في الاداره العامه للسياحه والاحداث الرياضية.

