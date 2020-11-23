رفع علم مصر مع بدء جولة الإعادة لإنتخابات النواب بالإسكندرية (صور)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظم العشرات من المواطنين، قبل قليل، وقفة بالأعلام المصرية أمام لجنة مدرسة عمر مكرم الابتدائية وذلك لتحفيز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

شهدت الوقفة حالة من الحماس على وجوه المشاركين، حيث قاموا بترديد العديد من الهتافات التي تحس المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم.

وكانت دفعت قوات الأمن بسيارات الشرطة ووضع البوابات الإلكترونية أمام البوابات لدخول الناخبين وتواجد الشرطة النسائية للكشف عن وجود اجسام تثير الذعر

وانطلق اليوم الإثنين الماراثون الانتخابي حيث يدلي المصريون بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس لنواب داخل 13 محافظة وهم محافظات "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، والتي يتنافس فيها 220 مرشحا بالنظام الفردي علي 110 مقعد برلماني، بعد فوز 32 مرشح بالجولة الأولى..

وبالنسبة لنظام القوائم، فقد تم إعلان نجاح القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات القوائم من الجولة الأولى في قطاعات الجيزة والصعيد والإسكندرية وغرب الدلتا.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات خطًا ساخنًا رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا حيث لن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية بدون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين.

من ناحية أخري، تنتهي اليوم البعثات الدبلوماسية في الخارج في 124 دولة، من استقبال خطابات تصويت المصريين الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في جولة الإعادة،و لن يعتد بأي خطابات يتم ارسالها بعد ذلك وسيتم استبعادها في اجراءات الفرز.

وقد جرت عملية التصويت في الخارج دون أي معوقات، وتقوم حاليا اللجان الانتخابية بالبعثات من اجراء عملية فرز بطاقات التصويت، واعداد كشوف بالحصر العددي للأصوات، تمهيدا لارسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات.
رفع علم مصر مع بدء جولة الإعادة لإنتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
رفع علم مصر مع بدء جولة الإعادة لإنتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
رفع علم مصر مع بدء جولة الإعادة لإنتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
رفع علم مصر مع بدء جولة الإعادة لإنتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
رفع علم مصر مع بدء جولة الإعادة لإنتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
رفع علم مصر مع بدء جولة الإعادة لإنتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
رفع علم مصر مع بدء جولة الإعادة لإنتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
رفع علم مصر مع بدء جولة الإعادة لإنتخابات النواب بالإسكندرية (صور)

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