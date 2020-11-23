ضياء السيد: الأهلي واخد بطولات أكتر من الزمالك بـ3 أضعاف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
علق نجم الكرة المصرية سابقًا ضياء السيد، على دوافع ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة".


وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي عنده دوافع كبيرة وخاصة أنه يرغب في حصد البطولة الإفريقية التاسعة ولكن هذا لا يقلل من نادي الزمالك فلديه هو الأخر دوافع قوية ولديه خط هجوم ناري وقوي للغاية".



وتابع: " الأهلي واخد بطولات أكتر من الزمالك بـ3 أضعاف".

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ ثلث ساعة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ ساعة

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

ضياء السيد: هذا الشخص تسبب فى رحيل محمد النني من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

05:22 ص

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

06:40 ص

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

07:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»