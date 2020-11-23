11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، 11 إصابة جديدة بكورونا، نزولا من 17 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.

 

وبحسب اللجنة الصحية الوطنية، الإصابات تعود لأشخاص وافدين من الخارج، في حين أن الإصابتين المتبقيتين تم تسجيلهما محليا في شانغهاي.

 

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 86442، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634.

 

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