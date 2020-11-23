حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

شهد لقاء فياريال ضد ريال مدريد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، خلال اللقاء الذي انتهى بهدف لهدف.









وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ركلة الجزاء التي سددها جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، وجاء منها هدف الغواصات الصفراء، كان يجب أن تعاد.









ودخل صامويل تشوكويزي، مهاجم فياريال، خلال منطقة الجزاء، قبل تسديد الجولة مباشرة، مما كان يستوجب إعادة الركلة.









وكان يجب إعادة تنفيذ الركلة، كما حدث للميرنجي ضد فالنسيا في الجولة الماضية عندما أهدر كارلوس سولير إحدى ركلات الجزاء، لكن قرر الحكم إعادتها بسبب دخول يونس موسى ولوكاس فاسكيز المنطقة قبل التنفيذ.









وكان ماريانو دياز تقدم لريال مدريد في بداية المباراة، بينما سجل جيرارد مورينو التعادل لفياريال في الدقيقة الـ76 من ركلة جزاء.