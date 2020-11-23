"بتمسك في شعر الأنف".. تعرف على أحدث وسائل منع الإصابة بالكورونا (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أبدى الإعلامي عمرو أديب، إعجابه بإعلان إحدى الشركات الأجنبية توصلهم إلى بخاخة تمنع انتقال عدوى فيروس كورونا لمدة 48 ساعة، قائلة: "البخاخة دي عظيمة.. ولو طرحت هتكون بديل جيد عن الفاكسين".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم إقرار البخاخة بعد شهر، مضيفا: "البخاخة دي فيها مادة بتمسك في شعر الأنف"، موضحا أن البخاخة تفرز مادة تلتصق داخل الأنف وتحمي صاحبها لمدة 48 ساعة من العدوى.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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