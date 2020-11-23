ضياء عبدالخالق ينضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى"

Advertisements



تعاقد الفنان ضياء عبدالخالق على بطولة مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، صبرى فواز، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، والمسلسل تدور أحداثه في الصعيد في فترة الأربعينيات والخمسينيات.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ضياء عبدالخالق الدرامية مسلسل "الاختيار"، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ومجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف منهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.









