بعد وفاتة طارق عاكف يتصدر ترند جوجل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم الملحن والموسيقار طارق عاكف، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد وفاتة أمس الأحد.


وكان شهد الوسطى الموسيقي حاله من الحزن، بعد وفاة طارق عاكف، فهو كان قريب من العديد من مطربين الوطن العربي.

بعد وفاتة طارق عاكف يتصدر ترند جوجل

يشار إلي أن طارق عاكف، مواليد 28 نوفمبر 1960 وتعاون مع كبار النجوم مثل أصالة و راغب علامة ونوال الكويتية و راشد الماجد وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام و حسين الجسمى و وائل الكفورى.

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