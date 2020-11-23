محمد فراج وريم مصطفى ينضمان لقائمة أبطال فيلم "أهل الكهف"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



تعاقد الفنان محمد فراج والفنانة ريم مصطفى على المشاركة في فيلم "أهل الكهف" الذى يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، والفيلم من المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.

وفي سياق آخر، يُعرض لمحمد فراج حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم "الصندوق الأسود"، وهو بطولة مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، ومن إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.

والجدير بالذكر أن ريم مصطفى تنتظر حاليًا عرض فيلم "العنبكوت"، وهو بطولة أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، تأليف محمد ناير.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

ضياء السيد: هذا الشخص تسبب فى رحيل محمد النني من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ أقل من ساعة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ 19 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

05:22 ص

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

06:40 ص

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

07:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»