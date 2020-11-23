محمد فراج وريم مصطفى ينضمان لقائمة أبطال فيلم "أهل الكهف"

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تعاقد الفنان محمد فراج والفنانة ريم مصطفى على المشاركة في فيلم "أهل الكهف" الذى يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، والفيلم من المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.



وفي سياق آخر، يُعرض لمحمد فراج حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم "الصندوق الأسود"، وهو بطولة مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، ومن إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.



والجدير بالذكر أن ريم مصطفى تنتظر حاليًا عرض فيلم "العنبكوت"، وهو بطولة أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، تأليف محمد ناير.



