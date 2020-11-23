استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 وموعد صرف 500 جنيه من القوى العاملة، عبر موقع وزارة القوى العاملة، حيث يتساءل المواطنين عن موعد صرف المنحة بعد تسجيل بياناتهم، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بشأن جائحة فيروس كورونا.





ووفقا لقررات الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إعادة صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر قادمة بدءا من شهر أكتوبر حتى نهاية العام 2020، لتقديم الحماية الاجتماعية للمواطننين المتضررين من فيروس كورونا.





صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة

لن يتم الإعلان حتى الان عن اسماء المستحقين إلا من خلال وزارة الاتصالات التي تتولي مرحلة إبلاغ المواطنين بأحقيتهم في الصرف من عدمه، وأماكن الصرف.

ومنحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة لن يتم صرفها إلا من خلال وزارة القوى العاملة واللجنة المشكلة من تدقيق بيانات المتقدمين.



ومن جهته يبحث المتضررين من وباء كورونا عن موعد صرف المنحة نظرا لأن الاسماء وأماكن الصرف سيتم الإعلان عنها من خلال رسالة نصية تقوم وزارة الاتصالات بإرسالها للمواطنين على الرقم الذي تم تسجيله أثناء تسجيل البيانات.



