متحف الفن المعاصر يتأهب للإفتتاح بمجمع الفنون والثقافة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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يستعد "مجمع الفنون والثقافة" بجامعة حلوان، والذي إفتتحه مؤخرًا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، لوضع اللمسات النهائية لمتحف الفن المعاصر الجديد، بعد تجهيزه بأحدث أنظمة الإضاءة ووسائل العرض المتحفى، ويعد المتحف منارة للثقافة والفنون والابداع الفكرى والفنى.

أوضح الأستاذ الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة أنه يتم الآن إعداد العرض المتحفى لأول متحف متخصص للفنون المعاصرة فى مصر، والذى سيتم من خلاله تقديم عروض للمقتنيات الفنية من لوحات وتماثيل ورسوم لفنانى مصر المعاصرين، وأساتذة كليات الفنون المصرية.

وأكد المدير التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة أن هذا الصرح الفنى يهدف لدعم الشباب فكريًا وثقافيًا، وخلق بيئة ثقافية وفنية من خلال تعريف زوار المتحف من الشباب وطلاب الكليات على إبداعات فنانى مصر من فترة الستينيات حتى الآن، وذلك من خلال أعمال التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال الفنية بالمتحف تتميز بالحس الفنى الجمالى حيث أن كل الأعمال منتقاه بعناية من الفنانين المصريين وشباب التشكيليين، وتعكس التنوع الكبير بين الأجيال فى جميع المدارس الفنية، هذا ويجري التخطيط ليتم تحديث العرض المتحفى مرتين كل عام.

ووجه الدكتور أشرف رضا الشكر لكل الفنانين المشاركين بالمتحف، والمشرفين على لجنة المقتنيات الفنية، ولمقيِّم العرض المتحفى الفنان "سامح توفيق"، ومصممى شعار المتحف الجديد على جهودهم ودورهم في إعداد المتحف ليظهر بالصورة اللائقة للجمهور.

متحف الفن المعاصر يتأهب للإفتتاح بمجمع الفنون والثقافة
متحف الفن المعاصر يتأهب للإفتتاح بمجمع الفنون والثقافة
متحف الفن المعاصر يتأهب للإفتتاح بمجمع الفنون والثقافة
متحف الفن المعاصر يتأهب للإفتتاح بمجمع الفنون والثقافة
متحف الفن المعاصر يتأهب للإفتتاح بمجمع الفنون والثقافة
متحف الفن المعاصر يتأهب للإفتتاح بمجمع الفنون والثقافة

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