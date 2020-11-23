يويفا يكشف حكم مباراة برشلونة ودينامو كييف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، النقاب عن حكم مباراة برشلومة ضد دينامو كييف الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا.


ويواجه برشلونة مضيفه دينامو كييف في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وتم إسناد مهمة تحكيم المباراة للحكم السلوفيني ماتيج جوج.


وسيتولى الإيطالي ماركو جويدا إدارة مواجهة كراسنودار وضيفه إشبيلية، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة الأوروبية.


ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس و8 عن منافسه في مباراة غدٍ التي ستبدأ في التاسعة مساء.


من جانبه، يحتل إشبيلية المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط مثل تشيلسي، في حين لم يتحصل كراسنودار سوى على نقطة واحدة في الجولات الثلاث الماضية.


وستبدأ المباراة بين الفريقين الروسي والأندلسي في تمام الساعة 18:55 بمدينة كراسنودار.

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