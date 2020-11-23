تشديدات أمنية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة (صور)

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تشهد محافظة البحيرة، استعدادات أمنية مشددة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، ويبلغ عددهم 4 مليون و12 ألف و338 ناخب، بإجمالي عدد المراکز الإنتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة، وستستمر انتخابات مجلس النواب علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق.



وهناك عدد 36 مرشحا يتنافسون في عدد 9 دوائر علي 18 مقاعد فردية بانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة.



الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور، وتضم مركز وبندر دمنهور، يتنافس فيها 6 مرشحين للفوز بعدد 3 مقاعد، وهم كل من "سناء برغش، عبد الرؤوف الطنيخي، عادل حماد، عادل عقدة، محمد بهنسي، وعصام الفقي".



الدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار، وتضم مركز وبندر كفرالدوار، يتنافس فيها 6 مرشحين للفوز بعدد 3 مقاعد، وهم كل من "محمود شعلان، جمال عبد العاطي، سحر بشير معتوق، أحمد حمدي، أحمد الفيشاوي، وعماد محروس".



الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص وتضم مركزا أبو حمص وإدكو، يتنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، وهم كل من "علي أبو نعمة، حسن عبد المولي زكي، أسامة المصري، وأحمد العرجاوي".



الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية وتضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية، يتنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، وهم كل من "سامح شاور، محمد سلطان، بلال النحال، وهشام الجاهل".



الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسي، وتضم مركز حوش عيسي، يتنافس فيها مرشحان للفوز بمقعد واحد، وهما "علي مهنا مسعود، وعلاء حمدي قريطم".



الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات، وتضم مركز الدلنجات، يتنافس فيها مرشحان للفوز بمقهد واحد، وهما "أشرف سيف النصر المقرحي، محمد محمود عمارة".



الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير وتضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية، والتي تضم مراكز وادي النطرون وغرب النوبارية وأبو المطامير، يتنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، وهم كل من "عبد العاطي مسعود، حمدي عثمان، وحسام منور، منصور موسي، وخالد عبد المولي خطيب".



الدائرة الثامنة ومقرها مركز ايتاي البارود وتضم مركزا ايتاي البارود وشبراخيت، يتنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، وهم كل من "محمد عبد السلام حجازي، شمس الدين أنور شمس الدين، عماد الغنيمي، ومحمد عرفات".



الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزا كوم حمادة وبدر، يتنافس فيها 4 مرشحين، وهم كل من "عاصم عبد العزيز مرشد، أحمد حلمي الشيشيني، طلبة أحمد ثابت النحال، ومحمد سمير الشويخ".

حيث رفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة، لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 4 مليون و12 ألف و338 ناخب، بإجمالي عدد المراکز الإنتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة، والمقرر انعقادها علي مدار يومين، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل وحدة محلية للعمل على مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة مع المرور المستمر لمتابعة الشوارع المؤدية للمقار الإنتخابية ورفع كافة الإشغالات بها، حفاظًا على السيولة المرورية.



ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية ورفع درجة الإستعداد وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين، وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الإنتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.



كما أكد أن اللجان والمقرات شهدت أعمال تعقيم وتطهير من خلال فرق متخصصة بإدارة المتوطنة بمديرية الصحة، بالاضافة الى تطهير المناطق المحيطة وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية ومتابعة تطبيق الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية، كما تم تجهيز اللجان بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

