الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغن
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حسم أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادي دجلة، موقفه من عرض نادي الزمالك، للانتقال إلى القلعة البيضاء، في الموسم الجديد.


وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن الزمالك دخل في المفاوضات مع بيكهام خلال الفترة الماضية، وعرض مقابلا ماليا يفوق عرض الأهلي على إدارة وادي دجلة، بالإضافة إلى تقديم عرض مغري للاعب، أكبر مما سيحصل عليه مع الأهلي.


وأبلغ بيكهام نادي الزمالك باعتذاره عن هذه الخطوة، خاصة أنه كان لاعبا بقطاع الناشئين في الأهلي، ويرغب في العودة من جديد للقلعة الحمراء.


وكانت مفاوضات الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام، قد حسمت بشكل كبير في الساعات الماضية، بعد اتفاق الطرفين على طريقة تقسيط قيمة الصفقة، ليتبقى فقط الإعلان الرسمي.

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