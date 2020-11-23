تعرف على تفاصيل حكاية "أول امبارح" لمنة شلبي قبل عرضها





تستعد الفنانة منة شلبي لعرض الحكاية الخاصة بها التي تحمل عنوان "أول امبارح"، والذي من المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "نمرة اتنين" ويشاركها فى البطولة الفنان أحمد مالك.تجسد منة شلبي خلال الأحداث فى دور فتاة ثلاثينية تواجه علاقة عاطفية مع شاب أصغر منها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، والقصة تدور أحداثها حول قصة حب تنشأ بين طرفين بالصدفة بعد حبسهما معًا في مكان واحد وهو "الحمام" أثناء وجودهما في حفل ليلي ومن هنا تتوالى الأحداث.فى سياق آخر تنتظر منة شلبي عرض فيلمها الجديد "النمس والإنس"، مع الفنان محمد هنيدى، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، سليمان عيد، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.