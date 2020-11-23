بالأسماء.. تفاصيل إصابة 26 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس في برج العرب بالإسكندرية

Advertisements



شهدت منطقة الهوارية، غربي محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الأثنين، إنقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات، مما تسبب في إصابة 26 شخصا.



وقد حصلت "الفجر" بقائمة بأسماء المصابون هم: "سامح حامد محمد عبد الغني 32 عامًا، وعمر عبد العزيز مصطفى يونس 58 عامًا، ومحمد عثمان أحمد محمد 57 عامًا، وعادل أحمد سعيد حسين 33 عامًا، وعبد الله حسن أحمد علي 45 عامًا، ونجم إبراهيم عبد الستار علي 34 عامًا، وعمرو عبد الخالق محمود 36 عامًا، وحامد عبد العزيز حامد 50 عامًا، وأشرف محمد عبد السلام 42 عامًا، والصافي حمدي 36 عامًا، ومجدي عطية حسن 26 عامًا، ومحمد محمود محمد 34 عامًا، وإسلام حسن خميس 22 عامًا، ومحمد عبد السلام 35 عامًا، ومحمد عادل أبو زيد خميس 29 عامًا، وعمرو محمد عبد الهادي يوسف 31 عامًا، ومحمد رمضان علي يوسف 32 عامًا، وأحمد محمد جبريل 22 عامًا، وأحمد صبري محمد عبد الرحيم 28 عامًا، ومحمد رمضان محمد 29 عامًا، ورضا حبيش عبده صالح 38 عامًا، وفرج صالح حسن البنا 39 عامًا، وسعيد علام عبد الفتاح 41 عامًا، وحسام ماهر سعيد 30 عامًا، ومحمد حسين عبد الونيس 23 عامًا، ورجب عبد النبي عبد المنعم 27 عامًا".



كانت تلقت غرفة عمليات الإسكندرية بلاغًا يُفيد بانقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث، فيما توجه رجال المباحث إلى موقع الحادث للاستماع لشهود العيان ومعرفة أسباب الواقعة.