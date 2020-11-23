بالأسود.. كريم عفيفي فى أحدث ظهور له عبر إنستجرام

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحرص الفنان كريم عفيفي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر كريم عفيفي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على تيشيرت أسود ونضارة سوداء، وعلق قائلاً"صباح الفل علي كل حبايبى الغاليين، يومكم جميل باذن الله".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 6 ساعات

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

وزير النقل يكشف آخر تفاصيل إخلاء عمارتين بالزمالك بسبب المترو (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

ضياء السيد: هذا الشخص تسبب فى رحيل محمد النني من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ أقل من ساعتين

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن تطورات إصابة لاعبي الأهلي بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

05:22 ص

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

06:40 ص

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

07:47 م

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»