الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يدرس مسئوولو الزمالك الإستغناء عن إمام عاشور لاعب الوسط المهاجم الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، بسبب ازماته المتكررة والتي كان أخرها طرده في مباراة فريقه امام "إف سي مصر" في كأس مصر.



وفاز الزمالك على نادي مصر بهدفين مقابل هدف مساء د السبت، وبلغ نصف نهائي الكأس ليواجه فريق طلائع الجيش في الأول من ديسمبر المقبل.




وهو ما يعرض اللاعب للإيقاف من جانب لجنتي المسابقات والإنضباط، ولم تكن هذه هي المرة الاولى للاعب.


 وتعرض عاشور لعدد من العقوبات في الفترة الماضية، منها الإيقاف 10 مباريات للشغب في مباراة السوبر المصري، ثم الإيقاف مباراة للتلفظ تجاه الخصم في مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري.


ويستعد الزمالك لخوض المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه التقليدي الأهلي في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي

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